Coronavirus, shock a Tursi, in scena la commissione consiliare con negazionisti e no-vax

Genova. Avete presente il tormentone dell’estate? La donna che dalla spiaggia di Mondello, in Sicilia, urla al mondo che “non ce n’è Coviddi”? Bene, qualcosa di molto simile è andato in scena questa mattina in Comune a Genova durante una commissione consiliare dove, con soldi pubblici, sono stati ascoltati esponenti negazionisti e no vax, peraltro sostanzialmente senza contraddittorio, senza proposte e senza oggettiva utilità per la collettività né per l’amministrazione.

Il tema della commissione, sulla carta, era “Distanziamento sociale e didattica a distanza: rischi e benefici”, voluta dal consigliere di Fratelli D’Italia Franco De Benedictis, candidato alle prossime elezioni regionali. Molti gli invitati come auditi, ma – forse per via del periodo decisamente estivo, forse perché gran parte di questi hanno preferito evitare polemiche gratuite – di 14 persone ne sono rimaste 5. E a parte Giacomo Guerrera, garante dell’Infanzia del Comune di Genova (che ha fatto un intervento generico di pochi secondi sullo smart working e sulla difficoltà del periodo Covid per bambini e ragazzi) a malapena si è parlato di “dad e distanziamento”. Molto tempo invece è stato impiegato per mettere in dubbio l’esistenza stessa del Coronavirus, criticare l’uso di mascherine e disinfettanti e auspicare passi indietro sul vaccino.

Tra i protagonisti della commissione – in videoconferenza – Riccardo Lo Monaco, del movimento di “libera scelta” Siamo (il quale ha suggerito al consigliere De Benedictis gli altri esponenti da invitare). Poi Annarita Iannetti, dirigente asl a Pescara, medico che ha dichiarato “che il virus esista è ancora tutto da accertare”, seguita da Franco Trinca, uno dei medici intervenuti anche al famoso convegno in senato del 27 luglio scorso (quello di cui si è molto parlato per le frasi del tenore Andrea Bocelli), infine Loretta Bolgan, chimica, in passato nella commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti dell’uranio impoverito sul militari, e i cui studi sui vaccini vengono costantemente utilizzati dal fronte no vax come testi di riferimento.

Tra gli invitati c’erano anche l’epidemiologo Matteo Bassetti, il garante regionale dell’infanzia Francesco Lalla, medici dell’Asl 3, educatori e pedagosti. Che però non erano presenti. Alcuni consiglieri comunali, Gianni Crivello (Lista Crivello), Carmelo Cassibba (Lista Bucci), Paolo Putti (Chiamami Genova), Mario Baroni (Forza Italia), Stefano Giordano (M5s) hanno espresso forti critiche sullo svolgimento stesso della commissione. Giordano ha anche scritto una nota al presidente delle commissioni per chiedere chiarimenti sulla genesi e sullo svolgimento.

“Riteniamo inaccettabile procedere alla calendarizzazione di Commissioni, come quella odierna, che non permettono un approfondimento di argomentazione fondamentale per sicurezza e salute dei cittadini audendo soltanto il Movimento Siamo che, pur legittimamente, ha sostenuto le sue tesi in contrapposizione alle indicazioni di Governo e Regione sull’oggetto della Commissione (distanziamento sociale).

Chiediamo pertanto che la suddetta Commissione sia riproposta con la garanzia che tra gli auditi siano presenti gli organi preposti all’argomentazione in oggetto.

Rammentiamo che ogni Commissione ha un costo che ricade sulle tasche dei cittadini”.

Ricordiamo che per ascoltare pillole di negazionismo sul Covid il Comune ha speso in soldi pubblici 80 euro netti a consigliere – a tanto ammonta il gettone di presenza, anche se la commissione è seguita via streaming o al telefono – oltre alle spese di gestione della riunione. Il presidente della commissione Fabio Ariotti (Lega) ha difeso la scelta di convocare comunque la commissione. “Le parti invitate erano state regolarmente invitate, abbiamo voluto farla oggi in anticipo sulla ripresa delle scuole e forse in molti non hanno potuto partecipare, certamente sarebbe stato utile avere anche altri auditi, valuteremo un aggiornamento sulla ripresa dei lavori”.