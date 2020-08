Coronavirus, Rossetti (Pd): “Perché la Regione disattiva il numero verde?”

Genova. “Nonostante nell’ultima settimana l’indice di trasmissibilità in Liguria sia cresciuto – arrivando a superare l’1 – a partire da oggi, sabato 1 agosto, il numero verde regionale per l’emergenza Coronavirus non sarà più attivo.Come mai?”. Se lo chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“L’assessore Viale giustifica la decisione dicendo che le telefonate al numero verde sono calate, ma i cittadini già oggi segnalano la difficoltà ad avere informazioni sull’emergenza ancora in atto”, continua Rossetti.

“Come al solito la Liguria è stata l’ultima regione ad attivare il numero verde e tra le prime a sospenderlo”, conclude il consigliere regionale del PD ligure.