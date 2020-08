Coronavirus, nuova risalita dei positivi in Liguria: +33, stabili i ricoveri in ospedale

Genova. Sono 33 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria rispetto a ieri.

Stabile il numero dei ricoverati. Sono 20 le persone che sono curate in ospedale di cui 3 in terapia intensiva, queste ultime si trovano tutte ricoverate all’ospedale San Marino di Genova

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per Asl:

ASL1: 6 positivi di cui:

-2 in strutture sociosanitarie (di cui 1 operatore sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa)

-3 contatti di casi confermati

-1 segnalazione a dipartimento di prevenzione

ASL2: 6 positivi di cui:

-5 contatti casi confermati (4 link grigliata)

-1 rientro da viaggio

ASL3: 17 positivi di cui:

-3 rientri da viaggio

-5 contatti di casi confermati

-9 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

ASL4: 1 positivo (rientro da viaggio)

ASL5: 3 positivi di cui:

-2 rientri da viaggio

-1 contatto di caso confermato

Crescono di 15 unità i positivi totali in Liguria, che al momento sono 1257 di cui 775 in provincia di Genova. Le persone in sorveglianza attiva sono 877. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati eseguiti 1921 tamponi per un totale di 210.231

Anche oggi non si registra in Liguria nessun decesso per Covid