Coronavirus, nuova macchina per i tamponi nel Tigullio. Toti: “Prevista assunzione 77 medici”

Genova. “Testare, tracciare, trattare: la Liguria è in prima linea nell’applicazione della strategia delle tre T, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e scongiurare qualsiasi ipotesi di nuove chiusure”.

Con queste parole il governatore uscente di Regione Liguria Giovanni Toti introduce la prossima novità in risposta all’emergenza sanitaria in corso. Per l’Asl4, quindi il Tigullio, presto sarà attivata una nuova macchina per analizzare i tamponi: “Cresce sempre più la capacità di eseguire test nella nostra regione, anche in vista della riapertura delle scuole che devono ripartire in sicurezza il 14 di settembre. Per questo abbiamo previsto 77 assunzioni di personale medico per il monitoraggio delle scuole e stiamo organizzando un hub intorno all’eccellenza dell’ospedale Gaslini, che fornirà supporto per ogni esigenza di carattere pediatrico e infantile”.

“In Liguria vengono processati in media oltre 2000 tamponi al giorno – sostiene il presidente di Regione Liguri – con questo nuovo strumento di diagnosi cresceranno ulteriormente, così da poter garantire un migliore e ancor più tempestivo tracciamento dei casi. Inoltre, con la nostra sanità, stiamo valutando altri metodi rapidi, innovativi e meno invasivi, come il test salivare, supportato da un prestigioso studio internazionale, che speriamo venga avallato dall’Istituto Superiore di Sanità. Questo metodo, che fornisce il risultato in 15 minuti, risparmierebbe il fastidio dei tamponi soprattutto ai bambini e potrebbe essere fatto dalla persona stessa o dal genitore, consentendo la raccolta in sicurezza per l’operatore sanitario”.

“Nonostante la situazione in Liguria sia sotto controllo, noi andiamo avanti per migliorarci sempre di più nella gestione dell’emergenza Covid. Non abbassiamo la guardia ma con ottimismo continuiamo a rispettare le regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.