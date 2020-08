Coronavirus, nuova impennata dei contagi in Liguria: 41 nuovi positivi

Genova. Sono 41 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi ben 36 sono in provincia di Genova e nel Levante ligure. Ecco il dettaglio:

• 1 nell’Imperiese (attività di screening)

• 4 nel Savonese di cui:

1 rientro viaggio estero

3 Rsa

• 18 nel Genovese di cui:

3 rientri viaggio estero

4 contatti di caso

2 rientri da altre regioni

2 Rsa

7 attività di screening

• 18 nello Spezzino di cui:

10 contatti di caso

2 rientri da altre regioni

6 attività di screening

In questo modo sono 1.411 in totale i positivi in Liguria (di questi 821 in provincia di Genova), contando i 19 nuovi guariti con tampone negativo. Non si registrano decessi per Covid-19. Cresce il numero dei tamponi effettuati, 2.343 nelle ultime ventiquattro ore.

Cala il numero delle persone ricoverate in ospedale: oggi 23, una in meno rispetto a ieri, nessuno di questi in terapia intensiva. Sono 1.357 in tutta la Liguria i soggetti in sorveglianza medica attiva.