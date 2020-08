Coronavirus, nelle ultime 24 ore un decesso e altri quattro nuovi contagi

Genova. Quattro nuovi casi di Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1004 tamponi effettuati. Il dato emerge dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Al momento quindi i casi “attivi” di Coronavirus nella nostra regione sono 1153, di cui 770 sul territorio della provincia di Genova.

I quattro nuovi positivi di oggi in Liguria sono tutti nella Asl 2 Savonese, così ripartiti: 2 ospiti in Rsa e 2 da attività di screening.

Oggi è stato registrato anche un decesso: si tratta di un uomo di 79 anni morto nella giornata di ieri all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

Scende di due unità il numero delle persone ricoverate in ospedale, 21 in totale, una di queste si trova in terapia intensiva al San Martino. Stabile il numero delle persone curate a casa, in isolamento, in tutto 193.

I soggetti in sorveglianza attiva, perché contatti di caso o sospetti, sono 724. Di questi 283 sono seguiti dalla As3 Genovese e 97 dalla Asl 4 del Tigullio.