Coronavirus, in Liguria non si fermano i contagi: altri 9 positivi e nuovi pazienti in ospedale

Genova. Continuano i contagi da coronavirus in Liguria: sono 9 nell’ultima giornata quelli riportati nel bollettino ufficiale diramato dalla Regione. Nessuno di questi risulta legato a uno specifico cluster. Aumentano ancora gli ospedalizzati, 3 in più rispetto a ieri, per un totale di 23 persone ricoverate di cui una in terapia intensiva.

I nuovi positivi di oggi sono così ripartiti: uno nella Asl 1 imperiese, uno nella Asl 2 savonese, tre nella Asl 3 genovese (di questi tre sono contatti di casi confermati) e due nella Asl 5 spezzina (uno è un contatto di caso confermato). La sanità regionale non segnala nuovi contagi nel cluster legato al ristorante Best Sushi di Savona.

I positivi su tutto il territorio crescono di 2 unità e attualmente sono 1.152 persone, quasi tutte in isolamento domiciliare. A registrare un aumento dei ricoverati sono la Asl 1 imperiese, il San Martino di Genova (dove si trova un paziente in terapia intensiva) e la Asl 4 del Tigullio. Sono inoltre 752 le persone in sorveglianza medica attiva.

Non si registrano nuovi decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 1.568. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 1.327 tamponi.