Coronavirus, in Liguria il contagio non rallenta: 37 nuovi positivi e aumentano gli ospedalizzati

Genova. Non si fermano i contagi in Liguria. Sono 37 i nuovi positivi al coronavirus rispetto alla giornata di ieri, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Questo il dettaglio. Si precisa che la specificazione della provincia non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

– 5 nell’Imperiese di cui:

2 contatti di caso

2 rientri da altre regioni

1 rientro viaggio estero

– 2 nel Savonese, entrambi di rientro da un viaggio estero

– 17 nel Genovese di cui:

3 contatti di caso

1 rientro da altra regione

12 attività di screening

1 Rsa

– 13 nello Spezzino di cui:

9 contatti di caso

1 rientro da altra regione

3 attività di screening

Oltre ai contagi aumenta il numero degli ospedalizzati: sono 26 le persone ricoverate, 3 in più rispetto a ieri, ma i reparti di terapia intensiva sono ancora Covid free. La maggior parte (10 pazienti) sono nello Spezzino.

Salgono a 1.430 (in crescita di 19 unità da ieri) i positivi attuali in Liguria, di cui 828 in provincia di Genova. Sono 19 i nuovi guariti con doppio tampone negativo. In totale 1.610 le persone in sorveglianza attiva.