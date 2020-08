Coronavirus, in Liguria altri 7 contagiati: chiuso un ristorante nell’entroterra

Genova. Altre 7 persone sono risultate positive al coronavirus in Liguria, ma nessuna di queste sarebbe correlata al cluster di Savona. È quanto comunica la Regione nel bollettino quotidiano di aggiornamento sull’emergenza coronavirus.

Il cluster di Savona “risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi”, spiega una nota. Dei sette casi positivi di oggi, tre sono familiari di caso confermato (una persona rientrata da Parigi) a Pigna, nell’imperiese. Tutti lavorano in un ristorante ora chiuso, in corso attività ed indagini epidemiologiche. Altri due sono contatti di un caso nel savonese, uno è al pronto soccorso del Galliera e un altro è risultato contagiato nello spezzino.

Rispetto a ieri sono 1.623 i tamponi effettuati. Scende il numero complessivo dei positivi grazie ai 16 nuovi guariti con doppio test negativo. Non si registrano decessi nelle ultime ventiquattr’ore.

In calo anche gli ospedalizzati che sono 18, quattro in meno rispetto a ieri, nessuno di questi in terapia intensiva. Sono 649 le persone in sorveglianza medica attiva.