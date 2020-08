Coronavirus, in Liguria 28 nuovi positivi ma solo uno è tornato da un viaggio all’estero

Genova. Sono 28 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria segnalati nell’ultimo bollettino della Regione con i dati aggiornati sull’emergenza sanitaria.

Tra questi solo uno risulta rientrato da un viaggio all’estero, gli altri sono contatti di casi confermati legati a focolai già noti o segnalazioni arrivate dai dipartimenti di prevenzione delle varie Asl (ad esempio persone sintomatiche che chiamano il 112 o avvertono il medico di famiglia)

Nel dettaglio (la provincia non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone):

Imperia: 2, di cui:

• 1 contatto caso confermato

• 1 segnalazione da Dipartimento prevenzione

Savona: 2, di cui:

• contatto caso confermato (1 link grigliata)

Genova: 12, di cui:

• 9 contatto di caso confermato

• 3 segnalazione Dipartimento prevenzione

La Spezia: 12, di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 8 contatto caso confermato

• 3 segnalazione Dipartimento prevenzione

Rimane stabile il numero degli ospedalizzati: in tutta la regione sono 19 i pazienti positivi ricoverati di cui solo uno in terapia intensiva, al San Martino di Genova. Tra questi ci sono ancora 4 pazienti in età pediatrica tenuti in osservazione all’istituto Gaslini.

In tutto sono 1.372 le persone attualmente positive in Liguria, 8 in più rispetto a ieri considerando anche i 20 nuovi guariti con doppio test negativo. Sono invece 1.239 le persone in sorveglianza medica attiva.