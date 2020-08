Coronavirus, in Liguria 20 nuovi positivi, la metà ancora legati al cluster della grigliata

GenovaSono 20 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria rispetto a ieri. Di questi quasi la metà è ancora legata alla grigliata di Quiliano.

Sono 20 le persone ricoverate in ospedale di cui 3 in terapia intensiva, queste ultime si trovano tutte ricoverate all’ospedale San Marino di Genova

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per Asl:

– Asl 1 Imperiese, 1 caso: un turista proveniente dalla Francia

– Asl 2 Savonese, 11 casi: nove contatti di casi confermati (la grigliata di Quiliano) e due in strutture sociosanitarie

– Asl 3 Genovese, 4 casi: tutti da segnalazioni al dipartimento di prevenzione

– Asl 5 Spezzino, 4 casi: un rientro da Corfù, due contatti di casi confermati, una segnalazione al dipartimento di prevenzione.

Crescono di 18 unità i positivi totali in Liguria, che al momento sono 1242 di cui 773 in provincia di Genova. Le persone in sorveglianza attiva sono 849. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati eseguiti 1506 tamponi per un totale di 208.300.

Anche oggi non si registra in Liguria nessun decesso per Covi