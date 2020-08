Coronavirus, in Liguria 1.147 positivi. Sotto controllo il cluster di Savona

Liguria. Mentre il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento (con nessun nuovo caso positivo segnalato oggi dalla Regione), si attesta su un totale 1.147 il numero dei positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). E’ uno più di ieri.

I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.238 e cioè 2 più di Liguria. Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi. Lo annuncia la Regione Liguria nel suo bollettino giornaliero sulla diffusione del virus nel nostro territorio.

In totale sono 1.147 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). E’ uno più di ieri. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino giornaliero sulla diffusione del virus nel nostro territorio.

I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.238 e cioè 2 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.308, e cioè 7 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 8.930 e cioè 5 meno di ieri.

In totale sono stati effettuati 192.669 tamponi e cioè 608 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 21 e cioè uno più di ieri. Nessun ricoverato, invece, in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 174, cioè 22 meno di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.523 come ieri. I deceduti sono 1.568 e cioè uno più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 613.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 140. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4 come ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 152. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.

