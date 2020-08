Coronavirus, ancora contagi in Liguria: dieci nuovi positivi e due terapie intensive a Genova

Genova. Continuano i contagi da coronavirus in Liguria: sono 10 nell’ultima giornata quelli riportati nel bollettino ufficiale diramato dalla Regione. Nessuno di questi risulta legato a uno specifico cluster. Stabile il numero degli ospedalizzati, per un totale di 22 persone ricoverate, di cui 2 ancora in terapia intensiva

I positivi su tutto il territorio crescono di 3 unità e attualmente sono 1.149 persone, quasi tutte in isolamento domiciliare, che registra una regressione di 4 unità rispetto a ieri, con 7 nuove persone totalmente guarite.

Non si registrano nuovi decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 1.569. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 738 tamponi.