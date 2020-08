Coronavirus, ancora 26 nuovi positivi in Liguria. Nessuno in terapia intensiva ma più ospedalizzati

Genova. Sono 26 i nuovi casi di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria in base al bollettino Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Di questi 12 sono relativi a persone monitorate presso l’Asl3 di Genova

Questo il dettaglio: 2 persone in Asl 2 (contatti di caso confermato), 12 Asl 3 di cui 5 contatti di caso confermato, 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione, 2 rientri viaggio estero, 2 rientri da altre regioni e 1 caso isolato (test al ricovero); 12 Asl 5 di cui 9 contatti di caso confermato, 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione, 1 rientro viaggio estero,

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1039. I casi “attuali” di coronavirus in Liguria risultano essere 1.381, di cui 806 a Genova, 223 a Savona, 86 alla Spezia e 72 a Imperia. Tutti numeri in crescita rispetto alla settimana scorsa.

Nelle ultime ore non ci sono stati decessi, i guariti con doppio tamponi sono stati 17 (7719 in totale), con neussuna persona in terapia intensiva. Gli ospedalizzati in totale sono 22 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. 379 sono i pazienti Covid in isolamento domiciliare, quindi curati a casa.