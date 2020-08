Coronavirus, altri 44 contagi in Liguria: in una settimana oltre 200 casi in più

Genova. Sono 44 i nuovi casi di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria in base al bollettino Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Di questi 14 sono relativi a persone monitorate presso l’Asl3 di Genova.

Questo il dettaglio: i 14 dell’area genovese sono 4 rientri da altra regione, 4 contatti di caso, 6 attività di screening mentre i restanti 30 dell’ASL 5 sono 1 di rientro da viaggio estero, 8 screening e21 contatti di caso (comunità di nazionalità sudamericana con link epidemiologico identificato).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1360.I casi “attuali” di coronavirus in Liguria risultano essere 1.594, di cui 871 a Genova, 205 a Savona, 217 a La Spezia e 83 a Imperia. La scorsa settimana, il 24 agosto, i casi erano 1.381, di cui 808 a Genova.

Nelle ultime ore non ci sono stati decessi, i guariti con doppio tampone nelle ultime 24 ore sono stati 5 (7.786 in totale). Gli ospedalizzati in totale sono 39 nelle varie strutture pubbliche della Liguria, più sei rispetto a ieri: uno di loro in terapia intensiva. 1.336 sono i pazienti Covid in isolamento domiciliare, quindi curati a casa.