Coronavirus, 30 nuovi contagi in Liguria: due bimbi in osservazione al Gaslini con le madri

Genova. Sono 30 i nuovi casi di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria in base al bollettino Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Tra loro ci sono due mamme con due bimbi: si trovano all’ospedale Gaslini in via prudenziale ma le loro condizioni non destano preoccupazione fanno sapere da Alisa. Uno dei due bimbi era in vacanza in Liguria con la famiglia, in arrivo dall’ Inghilterra. L’altro è invece ligure.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL2 – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 strutture socio sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 6 contatti di casi confermati

ASL5 – 6 casi di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1938. I casi “attuali” di coronavirus in Liguria risultano essere 1315, di cui 789 a Genova, 221 a Savona, 54 alla Spezia e 69 a Imperia.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 1207, di cui 418 in carico all’asl 3 genovese e 176 a quella del Tigullio.

Nelle ultime ore non ci sono stati decessi, i guariti con doppio tamponi sono stati 7 (7647 in totale) c’è una sola persona in terapia intensiva. Gli ospedalizzati in totale sono 24 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. 319 sono i pazienti Covid in isolamento domiciliare, quindi curati a casa.