Coronavirus, a Lavagna positivo un ragazzo di 20 anni

Lavagnq.Un giovane di 20 anni residente a Lavagna è stato trovato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stato questo pomeriggio il sindaco Gian Alberto Mangiante in una diretta su Facebook. Nel Comune di Lavagna – ha spiegato il sindaco, ci sono attualmente 11 persone monitorate al proprio domicilio: 7 di loro rientrano da viaggio all’estero, 4 sono contatti di caso.

Il sindaco Mangiante ha fatto un appello ai cittadini “ad usare la testa”, a rispettare le norme anti contagio e ad indossare correttamente la mascherina per evitare nuove chiusure.

Sotto le parole del Sindaco, diversi commenti, in particolare per chiedere più controlli in città e soprattutto sulle spiagge.