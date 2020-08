Coronavirus, 7 nuovi contagi in Liguria e un altro paziente ricoverato in terapia intensiva

Genova. Continuano i contagi da coronavirus in Liguria: nelle ultime ventiquattro ore sono 7 i nuovi positivi segnalati nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. A differenza di sabato non si registrano decessi, ma un altro paziente è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sono 14 i nuovi guariti con doppio tampone negativo, quindi i casi totali sul territorio ligure sono 1.146, cioè 7 in meno rispetto a ieri, di cui 763 in provincia di Genova.

Aumenta il numero dei tamponi, 2.022 nell’ultima giornata per un totale di test effettuati che ha superato quota 200mila. Gli ospedalizzati in tutto sono 22, uno in più di ieri, e due sono in terapia intensiva, entrambi al San Martino di Genova. La maggior parte dei ricoverati si trova nel Ponente ligure (10 tra Imperia e Savona), 9 sono a Genova, 2 nel Tigullio e uno alla Spezia.

I soggetti in sorveglianza attiva, cioè tenuti in isolamento per precauzione, sono in tutto 718, di cui 378 in provincia di Genova.