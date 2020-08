Coronavirus, 5 nuovi casi in Liguria: uno riscontrato al pronto soccorso del Galliera

Genova. Cinque nuovi casi positivi di Coronavirus , con 1050 tamponi effettuati, segnalati dal bollettino di oggi, martedì 4 agosto, di Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi.

I nuovi casi positivi di oggi sono 4 nella Asl1 (di cui 2 contatti di caso importato da Parigi e segnalato nei giorni scorsi, 1 in Rsa e 1 contatto di caso già noto) mentre un altro caso è stato rilevato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova.

Al momento i casi di Coronavirus “attivi” in Liguria sono 1149, di cui 757 a Genova. Aumenta di una unità il numero di persone ricoverate in ospedale, ora 22 in tutto. Sono 178 i pazienti seguiti a domicilio e isolati in quarantena, 4 in più rispetto alle ultime 24 ore.

Nessun morto. I nuovi guariti con doppio tampone sono 3. I soggetti in sorveglianza attiva sono 643, di cui 236 di competenza dell’Asl 3 genovese e 88 dell’Asl 4 del Tigullio.