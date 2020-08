Coronavirus, 46 nuovi contagi in Liguria: 29 persone in ospedale

Genova. Non si fermano i contagi in Liguria. Sono 46 i nuovi positivi al coronavirus rispetto alla giornata di ieri, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. 17 sono stati rilevati dai laboratori della Asl3. Alto il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: sono 2.038

Ecco il dettaglio

– 1 ASL 1 (accesso pronto soccorso)

– 1 ASL 2 (caso isolato)

– 17 ASL 3 di cui:

1 rientro viaggio estero

3 contatti di casi

6 controlli su sintomatici

7 casi isolati

– 27 ASL 5 di cui:

16 contatti di casi

2 rientri da altre regioni

2 da ospedale

7 attività di screening

Oltre ai contagi aumenta il numero degli ospedalizzati: sono 29 le persone ricoverate, 3 in più rispetto a ieri, ma i reparti di terapia intensiva sono ancora Covid free. La maggior parte (12) sono nello Spezzino.

Salgono a 1.437 (in crescita di 7 unità da ieri) i positivi attuali in Liguria, di cui 843 in provincia di Genova. Sono 8 i nuovi guariti con doppio tampone negativo. In totale 1.610 le persone in sorveglianza attiva. I decessi sono fortunatamente pari a zero.