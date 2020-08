Coronavirus, 34 nuovi contagi in Liguria e nessun decesso

Genova. Sono 34 i nuovi casi di contagio da Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria secondo il bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1848 (ieri erano 1794)

Dei nuovi casi di contagio 16 sono nell’Asl 3 genovese e nell’area metropolitana, di cui 5 contatti di casi confermati, e 11 segnalazioni del dipartimento di prevenzione.

In dettaglio la situazione nelle diverse Asl

• 11 Asl 2 di cui:

9 struttura sociosanitaria contatto caso confermato link grigliata

1 attività di screening

1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 16 Asl 3 e area metropolitana, di cui:

5 contatto di caso confermato

11 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 7 Asl 5 di cui:

1 contatto di caso confermato

6 segnalazione dipartimento di prevenzione

Al momento i casi attivi di Coronavirus sono 1364, 10617 in totale quelli dall’inizio emergenza (inclusi guariti e deceduti). Di questi 811 sono in provincia di Genova.

I pazienti Covid negli ospedali sono 19, uno in meno di ieri, uno solo in terapia intensiva. Restano ricoverati per accertamenti al Gaslini i due bambini risultati positivi, in osservazione insieme alle loro mamma. Cresce di 11 unità il numero delle persone curate a casa, in isolamento, in tutto 356. Oggi non sono stati registrati decessi dal bollettino né dai dati arrivati dalle varie Asl e aziende ospedaliere.