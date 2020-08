Coronavirus, 31 nuovi casi di contagio in Liguria ma solo pochi sono rientri dall’estero

Genova. Sono 31 i nuovi casi di contagio da Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria secondo il bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Difficile, in base ai dati che arrivano dalle Asl, individuare cluster precisi o situazioni particolari. I nuovi positivi sono così distribuiti.

Sono 17 nell’Asl 3 genovese, di cui 7 contatti di casi confermati, 1 relativo a una struttura sociosanitaria, 6 segnalazioni del dipartimento di prevenzione e 3 rientri da viaggi all’estero.

ASL 1 – 4 di cui:

• 3 contatti di casi confermati

• 1 rientro viaggio estero

ASL 2 – 3 di cui:

• 2 contatti di casi confermati

• 1 struttura sociosanitaria

ASL 5 – 7 di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

Nelle ultime 24 sono stati fatti 2361 tamponi, un record per questi ultimi mesi, indice di un tentativo da parte del sistema sanitario di tracciare al massimo i contagiati ed evitare che il virus si diffonda ulteriormente.

Al momento i casi attivi di Coronavirus sono 1332, 10562 in totale quelli dall’inizio emergenza (inclusi guariti e deceduti). Di questi 795 sono in provincia di Genova.

I pazienti Covid negli ospedali sono 22, due in meno di ieri, uno solo in terapia intensiva. Restano ricoverati per accertamenti al Gaslini i due bambini risultati positivi ieri. I pazienti Covid al Gaslini sono 4 in totale.

Cresce di 14 unità il numero delle persone curate a casa, in isolamento, in tutto 333. Oggi non sono stati registrati decessi dal bollettino né dai dati arrivati dalle varie Asl e aziende ospedaliere.