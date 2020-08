Coronavirus, 27 nuovi casi in Liguria: 12 sono stati contagiati in vacanza all’estero

Genova. Sono 27 i nuovi casi di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria in base al bollettino Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Di questi 12 sono relativi a persone che sono state contagiate all’estero, in vacanza, e sono rientrate.

Questo il dettaglio:

ASL1 – 1 rientro viaggio estero

ASL2 – 9 casi di cui:

• 5 rientro viaggio estero

• 4 contatti di casi confermati (di cui 1 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

ASL3 – 11 casi di cui:

• 6 rientro viaggio estero

• 1 contatto di caso confermato

• 4 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

ASL5 – 6 casi (contatti di casi confermati)ù

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1598. I casi “attuali” di coronavirus in Liguria risultano essere 1292, di cui 780 a Genova, 212 a Savona, 51 alla Spezia e 69 a Imperia.

Si contano però anche 58 persone residenti fuori regione o all’estero oltre a 122 tamponi in attesa di verifica. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1111, di cui 312 in carico all’asl 3 genovese e 132 a quella del Tigullio.

Nelle ultime ore non ci sono stati decessi, i guariti con doppio tamponi sono stati 10 (7640 in totale) e le persone in terapia intensiva sono passate da 3 a 1. Gli ospedalizzati in totale sono 26 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. 296 sono i pazienti Covid in isolamento domiciliare, quindi curati a casa.