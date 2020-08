Con la “Buona Impronta” il partito della Meloni pulisce le spiagge d’Italia.

Genova. Questa mattina a Santa Margerita Ligure Fratelli d’Italia in missione ecologica per pulire le spiagge della nostra bellissima riviera.

Il capogruppo al Comune di Genova Alberto Campanella con l’ex consigliere Regionale Augusto Sartori, Cristina Enrico insieme a militanti de dirigenti di Fratelli d’Italia hanno aiutato a pulire la spiaggia del Sole coinvolgendo passanti e bagnanti: a chiunque portasse un rifiuto riciclabile veniva dato un paio di infradito.

“Con questa manifestazione abbiamo voluto portare anche a Santa – dice il coordinatore provinciale Stefano Baggio – il tema dell’ambiente e dell’ecologia, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale dobbiamo riflettere molto. Cittadini e bagnanti hanno risposto in maniera magnifica con persone che si sono messe a ‘cercare’ i rifiuti per portarceli, una bellissima iniziativa che in contemporanea abbiamo fatto nella riviera di ponente a Cogoleto”

Il riciclo sta entrando a far parte delle nostre vite, ma è ancora troppo relegato all’ambito domestico, con questa iniziativa il partito di Giorgia Meloni vuole riportare il tema dell’ambiente, del riciclo e dell’impegno anche fuori dalle mura domestiche, oggi nelle nostre spiagge domani anche nelle città. Quella della “buona impronta” è una manifestazione nazionale che viene proposta in tutte le spiagge d’Italia sia sull’adriatico che sul tirreno, isole comprese.

Dopo Imperia e LaSpezia la “Buona Impronta” arriva nelle riviere di levante e ponente e la settimana prossima a Genova e Savona. Fratelli d’Italia lascia la sua impronta sulle spiagge della Liguria