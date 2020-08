Commemorazione crollo Morandi, Bucci: “Da Genova parta messaggio di giustizia e speranza”

Genova. “Nei miei sentimenti in questa giornata c’è il ricordo di queste 43 persone, 43 persone che non ho mai conosciuto ma che sono a tutti gli effetti un pezzo della nostra città”, così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci, primo tra i rappresentanti delle istituzioni a intervenire sul palco della commemorazione delle vittime di ponte Morandi.

“Ma il pensiero contemporaneamente va alle famiglie di queste persone, ed è a loro che vogliamo dire che Genova non dimentica, abbiamo una storia di 2000 anni e non abbiamo mai dimenticato nulla”, prosegue Bucci. “Oggi da Genova parta un messaggio di giustizia e di speranza, di giustizia affinché si capisca cosa e successo e perché è successo e poi di speranza affinché certe cose non accadano più”.

Bucci ha ricordato che la “radura della memoria” è stata realizzata per ricordare i morti ma che “l’anno prossimo speriamo di avere il vero memoriale, per esservi vicino per sempre”, ha concluso rivolto ai familiari.