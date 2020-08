Colombo Volley Genova: Lorenzo Moschese nel reparto dei centrali per la Serie B

Genova. Continua la presentazione degli atleti che faranno parte della rosa della Serie B maschile della Colombo Volley Genova.

Ne farà parte Lorenzo Moschese, centrale, classe 2003, genovese del quartiere di Marassi, cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Lorenzo ha iniziato alla Colombo in prima media e poco dopo ha fatto parte della squadra campione d’Italia a Rossano Calabro nell’Under 14 maschile. Un graduale percorso di crescita sino al debutto in Serie C maschile e un ottimo percorso giovanile con diverse finali nazionali raggiunte, con il podio del 2019 ad Alba Adriatica in Under 16.

“Sono molto felice che siano stati riconfermati quasi tutti i miei compagni ed entrambi gli allenatori – commenta Lorenzo Moschese -. Non vedo l’ora di confrontarmi in un campionato come la Serie B, personalmente la scorsa stagione mi ha lasciato l’amaro in bocca, si è interrotta bruscamente e per via del Covid non siamo riusciti a proseguire il nostro percorso giovanile”.

Moschese, fisicamente dotato, sfiora i due metri di altezza, ed è migliorato molto sotto la guida del tecnico Leoni. “È un atleta che lavora molto in palestra e ha molta passione – commenta Luca Leoni -. Può migliorare ancora e fare un ulteriore salto di qualità”.

Nel frattempo lunedì 24 agosto è iniziata sui campi del West Beach Club di Multedo la preparazione della squadra. Lavoro su sabbia di prevenzione per gli atleti under 19 seguiti da Massimo Pusceddu. Assenti i Nazionali, ad iniziare da mister Luca Leoni, e gli atleti Marco Zoratti e Luca Porro, impegnati a Marsicovetere in vista degli Europei di categoria.

Nei prossimi giorni la preparazione proseguirà anche in piscina, grazie alla collaborazione con il gruppo Foltzer Acqua e Fitness.