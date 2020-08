Colombo Volley Genova, in Serie B ci sarà ancora Massimiliano Matani

Genova. Massimiliano Matani, centrale, classe 2002, per il secondo anno consecutivo vestirà la maglia della Colombo Genova e giocherà nel campionato nazionale di Serie B maschile.

L’atleta, cresciuto nella Nuova Lega Pallavolo Sanremo di Cesare Fagnani, ha debuttato nel volley quando frequentava la prima media. Un buon percorso giovanile e parallelamente la scalata nei campionati di serie Prima Divisione, Serie D e Serie C. Nel 2018 ha partecipato al Trofeo delle Regioni. L’anno scorso il passaggio alla Colombo, quest’anno la conferma.

“Sono contento di far parte della squadra, sono cresciuto molto nel mio primo anno a Genova – commenta Massimiliano -. In passato avrei potuto impegnarmi magari di più nella tecnica e metterci più testa, invece ho giocato molto d’istinto, ma a tutto c’è rimedio e conto di crescere ancora molto con questo gruppo per ottenere dei buoni risultati”.

Matani, maglia numero 11, sfiora i 2 metri di altezza ed è molto grintoso e determinato in campo dove fa sentire la sua voce. L’anno passato è stato per lui il primo anno fuori casa, lontano da mamma Sabina, che lo segue sempre. Ne è uscito alla grande, maturando molto ed acquisendo consapevolezza nei propri mezzi.

“Con Matani abbiamo iniziato un lavoro importante – dice il tecnico Luca Leoni -. È molto determinato, si è messo a disposizione con tanta voglia di far bene ed i risultati lo hanno portato alla riconferma”.