Cinque conferme per il Campomorone Sant’Olcese, nuovi arrivi al Little Club James

Genova. Proseguono le novità di calciomercato in vista della prossima annata sportiva.

In Eccellenza, cinque riconferme per il Campomorone Sant’Olcese (nelle foto). Federico Guidotti (centrocampista, classe 1997), Alessandro Trabacca (centrocampista, 2000), Luca Bortolai (centrocampista, 2002), Daniele Galluccio (centrocampista, 1997) ed Emanuele Cosentino (centrocampista, 2002) saranno biancoblù anche nella stagione 2020/2021.

In Promozione, altri sette nuovi arrivi per il Little Club James: Alfredo Briola (portiere, leva 1987, dal Borzoli), Marco De Rosa (difensore, leva 2002, dall’Angelo Baiardo), Christian Priami (difensore, leva 2002, dall’Angelo Baiardo), Daniele Siciliano (centrocampista, leva 1993, dal Molassana Boero), Nicolò Sivori (portiere, leva 2001, dall’Anpi Sport E. Casassa), Andrea Spadaro (centrocampista, leva 2001, dal Via dell’Acciaio), Matteo Termini (difensore, leva 1992, dal Via dell’Acciaio)

Per quanto riguarda il settore giovanile, il Little Club James svolgerà nella stagione 2020/2021 la sua attività sui campi della Sciorba e di San Desiderio. Comprendendo che questa post Covid sarà una stagione estremamente complicata, la società ha deciso di venire incontro alle famiglie con una serie di iniziative, prima fra tutte una diminuzione della quota annuale. Sarà però anche una stagione particolarmente stimolante perché segnerà il debutto del Little Club James nella Genoa Academy.

In Prima Categoria, il Pra’ FC ha tesserato il portiere Mattia Buzzanca (classe 1993, ex Cep, Mele e Praese), il centrocampista James Flori (classe 1990, ex Olimpic Pra’ Palmaro, Via dell’Acciaio, Vecchiaudace Campomorone, Prase e Fegino) e l’attaccante Christian Gatto (classe 1997, ex Praese, Voltri 87, San Bernardino Solferino, San Quirico Burlando).

In Terza Categoria, il San Giovanni Battista ha preso Gianluca Pillittu, esterno difensivo leva 1994 cresciuto nella Sestrese, il quale ha poi giocato con Pegliese, Olimpic Pra’ Palmaro, Arenzano e Cep.