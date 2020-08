Chiavari. La Chiavari Ring Lotta è stata fondata nel 1954 e fin dagli inizi ha sempre divulgato e praticato la lotta olimpica: stile libero e greco romana per i maschi, solo femminile per le femmine.

L’organigramma societario è così composto Stefano Braschi presidente, Stefano Lombardi vicepresidente, Nicola De Longis rappresentante atleti, Adriano Osimani rappresentante tecnici, Thomas Coppola consigliere e Mascia Bertoli segretaria.

Nelle rinnovate palestre di via Gastaldi a Chiavari, grazie al Comune di Chiavari, uno staff tecnico di primordine riceve e allena con passione i giovani atleti ed è così composto: Sergiu Gurin collaboratore tecnico della Nazionale italiana, Valter Lombardi, Adriano Osimani maestro dello sport benemerito, Veronica Braschi, Andrii Lykhodiy, Jacopo Masotti.

“Dallo scorso anno abbiamo accolto il maestro Giovanni Csillag Tirelli ed alcuni suoi allievi che praticano brazilian ju-jitsu e grappling – spiegano i dirigenti della società -. Inoltre, in questi mesi è nata una collaborazione per migliorare e rinnovare i sistemi di comunicazione che promuoveranno l’immagine e le attività della società“.

“Il compito è stato affidato a Cristiano Magri, che si occuperà della diffusione capillare dell’immagine societaria valorizzando soprattutto tutte quelle attività che rendono speciale questa realtà – proseguono -. Abbiamo circa cinquanta agonisti, divisi tra le categorie Giovanissimi, Esordienti, Cadetti, dai 7 ai 17 anni di età, e seguiamo un rigoroso programma di raccolta e selezione dei talenti. Venite a conoscere la nostra disciplina, avrete due settimane di prova gratis”.

La società Chiavari Ring Lotta svolge la sua attività presso la palestra di via Gastaldi 24 e propone corsi di lotta olimpica stile libero maschile e femminile per atleti agonisti; corsi di lotta olimpica maschile e femminile propedeutici alle MMA; corsi di avviamento allo sport e di avviamento alla lotta olimpica per ragazzi e ragazze a partire dai 6 anni di età; corsi di grappling e brazilian ju-jitsu per ragazzi e ragazze (dai 16 anni in su).