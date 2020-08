Chiavari, domani pomeriggio diverse vie senz’acqua

Chiavari. A seguito di una perdita rilevata sul tubo dell’acquedotto di via Piacenza, Iren Acqua Tigullio provvederà alla sospensione della fornitura idrica domani, mercoledì 26 agosto 2020, dalle ore 13.30 alle 17.30 nelle seguenti vie:

piazza Sanfront,

via Piacenza,

via lungo Entella,

Ri lungo Entella,

viale Kasman,

via Bado Gianotto,

via Ugolini,

traversa di via Ugolini,

via Canale,

via Comignano,

via Damiano Chiesa,

via Orsi,

via Gastaldi,

via Pio X

via Magenta.