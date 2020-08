Ceranesi, operaio Iren morto durante lavoro nelle vasche di raccolta dell’acqua

Genova. Un operaio di Iren è deceduto questa mattina mentre era operativo presso le vasche di raccolta acqua di Rocca Bianca, nei pressi di Ceranesi.

Al momento non sono chiare le cause del decesso: i Vigili del Fuoco hanno recuperato la salma della vittima, un uomo di 53 anni, rimasta appunto nella struttura dove stava lavorando, che sarà trasferita al San Martino per l’autopsia.

Partite le indagini: al momento non è esclusa nessuna ipotesi, a partire da un malore fatale fino all’incidente sul lavoro.