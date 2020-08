Centro storico, spray al peperoncino per interrompere una zuffa: l’intervento della polizia locale

Genova. Venerdì sera, poco dopo le 22, gli agenti del reparto Sicurezza Urbana in pattugliamento in via della Maddalena, sono stati avvertiti da un passante che c’era una rissa in via San Luca. la squadra anti degrado è stata raggiunta da quella del nucleo Commercio dello stesso reparto che stava effettuando controlli alle attività commerciali.

Arrivati in vico del Serriglio, un vicolo tra via San Luca e caricamento, si sono accorti che non si trattava di una rissa, ma di una colluttazione tra due uomini centroafricani, avvinghiati a terra in un lago di sangue. I due hanno continuato a picchiarsi nonostante gli agenti avessero intimato di fermarsi, così gli operatori di Polizia locale sono stati costretti a irrorarli con lo spray al capsicum per riuscire a dividerli.

I due, entrambi maggiorenni, originari uno dal Gambia l’altro dalla Guinea hanno rifiutato di riferire i motivi della lite. Il reato è perseguibile solo a seguito di querela di parte e nessuno dei due ha manifestato l’intenzione di querelare l’altro. L’uomo del Gambia, regolare sul territorio nazionale è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi ed è stato dimesso con 10 giorni di referto, l’altro ha rifiutato le cure.

Nel corso del servizio, gli uomini del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale hanno identificato 7 soggetti italiani di sesso femminile, di cui 2 maggiorenni e 5 minorenni. Sanzionato un pubblico esercizio per non aver ottemperato all’obbligo di vigilare che i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone.