Centro storico, residenti esasperati da mercatino notturno: “Abbandonati da tutti”

Genova. I residenti di Piazza Vacchero, nel cuore del centro storico, non ce la fanno più: tutte le mattine il mercatino spontaneo anima la notte dalle 3 fino alle prime luci dell’alba, tenendo però svegli i residenti.

Residenti che, nonostante le decine di segnalazioni fatte, sembrano “essere stati dimenticati”, come loro stessi scrivono in una lettera che pubblichiamo di seguito, indirizzata all’assessore Garassino.

“Dopo l’ennesima notte insonne a causa del mercato abusivo di cui siete a conoscenza, nello specifico da Piazza Vacchero/Fregoso, ma lo stesso problema mi risulta in San Marcellino. Sono ormai 3 anni che inutilmente segnaliamo a decine di non poter dormire. Dopo un temporaneo interesse per la faccenda da parte delle forze dell’ordine sembra essere arrivato l’ordine di lasciar fare. Il giorno qualche sfilata poliziesca e la notte nessuno.

Ci sentiamo palesemente prendere in giro al telefono da carabinieri, polizia e vigili urbani che la notte non intervengono MAI e ci rispondono cose come: cambiate casa, abbiamo finito le pattuglie, adesso arriviamo, ci sono le bancarelle?, quanti sono? no mi spiace siamo in inferiorità numerica e non posso mettere a rischio i miei uomini, ecc. ecc.

C’è un intero comitato, di cui non faccio parte, che ha fatto esposti su esposti. La risposta da parte vostra e delle forze dell’ordine è il nulla. Prendiamo atto che l’unica decisione che sia stata presa in merito al tavolo della giunta sia quella di lasciar fare. Del resto meglio qui che altrove.

E allora la invito nel mio bilocale per una notte di trasgressione in Via del Campo, giusto per vedere cosa si prova a chiamare la polizia e sentirsi ridere in faccia alle 4 del mattino per poi andare a lavorare”.