Centro storico, prende in affitto un appartamento per truffare cittadini stranieri

Genova. Con documenti falsi aveva preso in affitto un appartamento in centro storico con cui ha truffato diversi cittadini stranieri.Protagonista un 57enne di San Remo, già ai domiciliari per altri reati.

L’indagine svolta dai carabinieri della Stazione della Maddalena è partita grazie alle denunce sporte da alcuni cittadini extracomunitari.

In pratica l’uomo pubblicizzava l’alloggio con appositi cartelli affissi nel centro storico, quindi, lo affittava a più persone, per lo più straniere, dopo aver intascato in contanti l’anticipo, senza poi dare agli stessi la possibilità di occupare l’appartamento.

In pochi mesi aveva intascato illecitamente circa 6 mila euro.