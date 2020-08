Centro storico, colto sul fatto mentre spaccia cocaina: arrestato

Genova. I carabinieri della stazione di Carignano ieri notte hanno arrestato un 29enne del Camerun per spaccio di sostanze stupefacienti.

L’uomo è stato colto sul fatto in via Conservatori del Mare mentre tentava di cedere un pacchetto che conteneva 3 grammi di cocaina in cambio di denaro.

Nel corso della perquisizione è stato perquisito e trovato in possesso di altri 3 grammi di marijuana e di 70 euro.

Nonostante e modiche quantità a causa della flagranza per il 29enne è scattato l’arresto. Droga e denaro sono stati sequestrati.