CDM Futsal Genova: scelta la nuova maglia e definito il calendario della Serie A

Campo Ligure. La CDM Futsal Genova, attraverso un contest sui social network, ha scelto il disegno della prima maglia per la stagione 2020/2021, che vedete nell’immagine.

I biancoblù inizieranno la stagione sul terreno di casa a Campo Ligure, ospitando la Todis Lido di Ostia. Sette giorni dopo la prima trasferta, in Basilicata, contro la Signor Prestito CMB Matera.

Nel frattempo, sono state ufficializzate le novità legate alla Serie A maschile per la stagione sportiva 2020/2021, quest’anno ridotta a 14 squadre, due in meno rispetto allo scorso campionato.

Al termine della regular season parteciperanno ai playoff le squadre classificate dal primo all’ottavo posto. I quarti di finale e le semifinali saranno disputati con formula di gara andata e ritorno, con la seconda partita da giocarsi in casa della squadra peggio classificata. In caso di parità di punti al termine delle due partite, si darà luogo all’eventuale bella da giocarsi in campo della meglio classificata. Qualora sussista parità anche al termine della terza gara, sarà considerata vincente la squadra meglio classificata in stagione regolare (no supplementari). Le finali scudetto, invece, si giocheranno al meglio delle cinque gare, con il seguente ordine: prima e seconda in casa della meglio classificata, terza gara in casa della peggio classificata; eventuale quarta in casa della peggio classificata; eventuale quinta in casa della meglio classificata. Nelle prime quattro gare di finale, in caso di parità, si procederà direttamente ai rigori, mentre nella eventuale quinta gara sì ai supplementari e poi ai rigori.

Retrocederanno nel campionato di Serie A2 un numero complessivo di tre squadre: le due classificate all’ultimo e penultimo posto al termine della regular season ed una ulteriore determinata tramite playout fra la terzultima e la quartultima in classifica, con l’incontro di ritorno da giocarsi in casa della quartultima classificata. In caso di parità al termine delle due gare, sì ai supplementari (qualora persista la parità anche al termine dell’overtime si salverà la quartultima classificata). È disposto che non si darà luogo al playout qualora fra le due squadre intercorra una differenza di 8 o più punti al termine della stagione regolare.

Le date dei playoff.

Quarti di finale

01/05/2021 gara 1

05/05/2021 gara 2

08/05/2021 gara 3 (eventuale)

Semifinali

12/05/2021 gara 1

15/05/2021 gara 2

19/05/2021 gara 3 (eventuale)

Finale

27/05/2021 gara 1

29/05/2021 gara 2

03/06/2021 gara 3

05/06/2021 gara 4 (eventuale)

10/06/2021 gara 5 (eventuale)

Le date dei playout.

24/04/2021 (andata)

01/05/2021 (ritorno)