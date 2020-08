Castelletto, colto in flagrante dalla polizia mentre tenta di rubare un’automobile

Genova. I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno arrestato un 55enne, italiano, pregiudicato, per tentato furto aggravato e lo hanno denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato una luce provenire dall’abitacolo di un’auto parcheggiata in un’area privata e si sono accorti che, al passaggio della volante, la persona che si trovava all’interno della stessa ha spento la luce e si è accucciata per non farsi vedere.

Hanno proceduto al controllo dell’uomo che si è arrampicato sugli specchi raccontando che l’auto gli era stata prestata da un parente di cui però non ricordava il nome. I successivi accertamenti hanno permesso di contattare il proprietario dell’auto che ha riferito di non averla prestata a nessuno.

Il 55enne, preso coscienza di essere stato smascherato, ha iniziato a inveire contro i poliziotti minacciandoli anche in pugliese stretto e strattonandoli a spallate e spintoni. L’uomo sarà giudicato stamattina con rito per direttissima.