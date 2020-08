Cassimatis (Base costituzionale): “Inopportuno che Morra venga a Genova per Sansa”

Genova. “Apprendiamo che il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra-M5s Ferruccio Sansa ha invitato, per una manifestazione politica che si terrà sabato mattina a Genova, il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Si tratta di un rappresentante delle Istituzioni che dovrebbe mantenere un opportuno distanziamento dalle manifestazioni politiche per il candidato sostenuto dal partito al quale appartiene. Morra non dovrebbe essere una figura super partes? Quando parliamo di mafie parliamo di clientele, lobbies e affini e l’appoggio al partito di appartenenza come si configura? Quantomeno inopportuno”.

Lo scrive in una nota Marika Cassimatis, candidata alla presidenza della Regione per la lista civica ‘Base Costituzionale’.

“Il candidato pentastellato invita il presidente Morra e Base Costituzionale candida nella sua lista una vittima di mafia, una imprenditrice tra i tanti che ha subito e subisce vessazioni sul nostro territorio – conclude Cassimatis -. Ma forse abbiamo inteso male le intenzioni di Nicola Morra, che vuole onorare della sua significativa presenza anche le altre liste. Se così fosse lo invitiamo alla presentazione della nostra lista civica, Base Costituzionale”