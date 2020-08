Caricamento, cantiere in via Gramsci e semafori sincronizzati: disagi e rischi di tamponamento

Genova. La segnalazione è arrivata da un lettore di Genova24, così siamo andati a verificare sul campo. Il maxi cantiere Iren in via Gramsci sta creando qualche disagio alla viabilità e, unito alla sincronizzazione dei semafori, potrebbe causare anche incidenti o tamponamenti.

Come si vede dal video infatti il semaforo che conduce le auto che provengono da piazza Caricamento verso ponente scatta qualche secondo prima di quello per le auto che a loro volta dal tunnel si dirigono a ponente. Ma le auto che arrivano da piazza Caricamento, a causa del cantiere sono obbligate ad allargare a sinistra invadendo la corsia da dove arrivano appunto le auto che escono, in certe ore anche a velocità sostenuta, dal sottopasso.

Se è vero che la segnaletica indicata all’uscita del tunnel segnala la presenza di lavori, come si vede dal video (e si sente dai clacson degli automobilisti) la situazione non è delle migliori e richiederebbe forse una diversa temporizzazione dei semafori finché insisterà il cantiere.