Caos autostrade senza fine: su A7, galleria Monte Galletto chiusa 14 giorni per manutenzione urgente

Genova. La galleria Monte Galletto sulla A7, sarà chiusa in direzione nord per 14 giorni, esattamente dall’11 al 25 agosto, per permettere interventi di manutenzione urgente.

La notizia è stata confermata questo pomeriggio in un incontro tenutosi in prefettura con i tecnici di Aspi e istituzioni locali, per cercare di trovare compensazioni ai sicuri disagi che questo intervento procurerà alla viabilità di tutta la rete autostradale e urbana.

Per andare in direzione Milano, via A7, l’unico casello utile sarà quello di Bolzaneto, anche per chi proviene dalla A12, finita la quale sarà posto l’obbligo di immissione in direzione sud. La galleria Monte Galletto, nonostante sia stata una delle uniche, in questi anni, a subire interventi di messa in sicurezza, versa in situazioni nuovamente critiche, come evidenziato anche dall’ispettore del Mit Placido Migliorino.

All’incontro presente, tra gli altri, il vicesindaco di Genova Stefano Balleari che a margine dell’incontro ha assicurato che “Ho fatto mettere a verbale che si sono impegnati perché sia l’unico cantiere in autostrada in quel periodo”.