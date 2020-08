Caos autostrade in Liguria, adesso anche il Piemonte si prepara a chiedere i danni

Genova. “Non abbiamo ancora formalizzato” una richiesta di danni “ma siamo in stretto contatto con il governo regionale ligure. Ci riserviamo di agire e soprattutto vogliamo che i problemi siano risolti più in fretta possibile”.

Anche il Piemonte si prepara alla battaglia contro Autostrade e il ministero dei Trasporti dopo le settimane di caos sulle autostrade liguri che hanno penalizzato l’intera economia del Nord Ovest. Ad annunciarlo è il presidente Alberto Cirio, a Genova per incontrare il governatore ligure Giovanni Toti e discutere di strategie comuni sulle infrastrutture e sull’utilizzo dei fondi del recovery fund post emergenza coronavirus.

“Ci riserviamo di chiedere tutto ciò che hanno patito e stanno patendo non soltanto le aziende ma anche le famiglie perché questo rivoluziona anche la quotidianità delle persone”, commenta Cirio. “Quello però che ci sta a cuore e che si possa porre la parola fine in modo concreto e che si possa avere una viabilità non dico normale, perché la normalità è quella di altri Paesi, ma almeno accettabile per le nostre esigenze”.

I danni però sono reali soprattutto per il sistema economico visto che ad esempio “il 43% di quello che viene prodotto in provincia di Cuneo raggiunge il resto del mondo grazie ai porti della Liguria“, ricorda il presidente. I danni non sono ancora stati quantificati ma “abbiamo iniziato un’opera per censirli”, conclude Cirio.