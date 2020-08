Caos autostrade: cantieri e code ovunque a Genova, incidente sul bivio A12/A7

Genova. Ennesimo pomeriggio infernale sul nodo autostradale genovese dove si registrano code praticamente su tutti i tratti. Da registrare soprattutto un incidente sul bivio A7/A12 in direzione Genova Ovest che ha provocato la chiusura del tratto con tutto il traffico convogliato verso Bolzaneto.

Secondo quanto accertato, un’auto avrebbe tagliato la strada a un mezzo Flixbus con pochi passeggeri a bordo. Sulla vettura viaggiavano quattro persone, due di loro sono state portate in ospedale con fratture al braccio ma non sono gravi. Illesi, invece, i passeggeri del pullman. Di conseguenza si registrano 3 chilometri di coda in direzione Ponente.

Sulla A7 in direzione nord 2 chilometri di coda da Genova Ovest al bivio per la A12.

Sulla A12, oltre ai disagi dovuti all’incidente, sono 7 i chilometri di coda in direzione Levante tra Nervi e Chiavari per un restringimento di carreggiata dovuto ai lavori di manutenzione ancora in corso.

Problemi anche in A10 dove si registrano code in direzione Ponente tra Pegli e Pra’ in direzione del bivio per l’autostrada A26.

Sulla A26 in direzione nord un chilometro di coda tra Masone e Ovada e coda a tratti anche in direzione sud nel tratto tra Ovada e l’allacciamento con la A10: per percorrere il tratto sono necessari 50 minuti.