Cantieri in autostrada, un’altra notte di lavori: A26 chiusa in entrambi i sensi tra Ovada e Genova

Genova. Proseguono i lavori sulle nostre autostrade per la messa in sicurezza delle infrastrutture che costituiscono le rete ligure: anche questa notte due importanti chiusure che interesseranno la A26 e l’A12. Di seguito i dettagli

A12 Genova-Sestri Levante

Chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria di Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova est.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada in entrambe le direzioni. In alternativa, a chi da Alessandria/Gravell na Toce è diretto verso Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Ovada e percorrere la SP456 del Turchino per raggiungere il capoluogo ligure. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti diretti da Alessandria verso Genova, si consiglia di utilizzare la Diramazione Predosa-Bettole e proseguire lungo la A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova. Percorsi inversi per chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce.