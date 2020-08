Cantieri autostradali, le chiusure di questa notte: Genova Est off limits

Genova. Sono ancora presenti alcuni by-pass fissi che consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate, fino ai primi giorni di agosto, da cantieri di manutenzione sulle gallerie, dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi. Gli stessi verranno progressivamente rimossi, fino al termine delle attività di cantiere, al momento stimato per l’8 agosto.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est, in entrata e in uscita, verso e da entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi sulla A12 oppure la barriera di Genova Ovest sulla A7

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Alessandria si consiglia di entrare in A7 alla barriera di Genova Ovest e procedere sulla Diramazione Predosa-Bettole da cui immettersi in A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce.

Ricordiamo infine che nell’area genovese sono totalmente esenti dal pagamento del pedaggio la tratta dell’A7, da Vignole Borbera a Genova Ovest; la tratta dell’A12, da Lavagna all’allacciamento con la A7; la tratta dell’A10, da Varazze a Genova Aeroporto; la tratta dell’A26, da Ovada all’allacciamento con la A10.