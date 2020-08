Campionati italiani assoluti, in gara tre portacolori del Cus Genova

Genova. In questo weekend a Padova saranno tre gli atleti del Cus Genova a partecipare ai campionati italiani assoluti, quest’anno privi delle gare di mezzofondo programmate a Modena in ottobre.

Eleonora Ferrero (nella foto) sarà impegnata nelle prove multiple e Giordano Musso nel lancio del peso. Il giovane junior Davide Costa si cimenterà con i più grandi lanciando l’attrezzo da 7,62 kg.

Continua a volare il martello di Davide Costa. Domenica 23 agosto a Mondovì il giovane biancorosso, allievo di Valter Superina, ha lanciato a 65,81 metri, stabilendo il nuovo record ligure di categoria Juniores e migliorando il 65,55 ottenuto ad inizio di mese a Livorno.

Prestigiosa affermazione di Luminosa Bogliolo al Meeting di Stoccolma, dove ha vinto i 100 ostacoli in 12″88 precedendo nettamente la finnica Lotta Harala (13″07). Pur in assenza di avversarie di primissima fascia che di solito popolano il massimo circuito mondiale dell’atletica, la cussina ora in forza alle Fiamme Oro è comunque la prima atleta italiana ad aggiudicarsi una prova inserita nel circuito della Diamond League.