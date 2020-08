Cammino nel Tigullio tra Monti, Mare e Borghi

Genova. Dopo tanto un’iniziativa degna di nota, lanciata dal neonato portale del Tigullio e delle Cinque Terre. Si tratta di una vacanza all’insegna del turismo lento, del turismo che non crea impatto ambientale, del turismo green attento e rispettoso della storia dei luoghi, delle tradizioni secolari in esse conservate, dell’arte culinaria del territorio, dei suoi prodotti locali e delle bellezze paesaggistiche.

Un viaggio ad anello che partendo da Chiavari, si porta in quota per seguire i crinali montani ed osservare dall’alto quello specchio marino d’un azzurro penetrante che per tutto il tempo non ci abbandonerà mai. Si sale poi fino al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, si percorrono sulla dorsale le cime più alte del nostro anfiteatro naturale raggiungendo i 770/800 m. s.l.m. Si discende poi per antiche ‘crêuze‘ a visitare sconosciuti borghi rurali, Chiese, Chiese millenarie, Abbazie, antichi Oratori, Lazzaretti, Castelli, Santuari, Cappelle nascoste dall’aspetto ancestrale, ristoranti speciali persone ansiose di poter raccontare la storia dei luoghi, per poi salire verso il Monte di Portofino ed infine discendere all’Abbazia di San Fruttuoso. Da lì un piacevole viaggio in ‘primero’ (battello) per approdare e visitare Portofino e poi nuovamente a piedi fino a Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo, tutto sulla litoranea ed infine fare ritorno verso Chiavari non prima di aver conosciuto lo splendido Borgo di Zoagli e le due stupende frazioni di San Pietro e Sant’Andrea di Rovereto. Tutto questo in 5 giorni e 4 notti.

Il nostro staff ha preparato tutto: locali, strutture, ospitali convenzionati dove poter dormire, mangiare, fare colazione ad un prezzo onesto e poi ripartire più ricchi dentro e più carichi che mai verso la magia del giorno successivo.

Un cammino adatto a tutti ed a tutte le tasche

In cinque giorni e quattro notti (5 giorni/4 notti) poter vivere e vedere così tante bellezze paesaggistiche tutte quante assieme, sembra improbabile. Ma i nostri esperti camminatori hanno e stanno ancora lavorando per Voi. Registrando e redigendo tracce gps, fotografie, brevi video, contatti locali e tutto quello che c’è da sapere per affrontare ogni giorno le varie tappe in totale tranquillità, in maniera sicura e con la massima cura nell’esporre quello che andrete a trovare ed a scoprire strada facendo. Le tracce gps possono essere poi scaricate e caricate o sul vostro maps o su altre applicazioni similari. Ma la cosa che ci preme di più che è che questo cammino possa essere accessibile a tutti ed a tutte le tasche. Crediamo che anche nomi spesso troppo blasonati come Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli ecc. ecc. debbano essere patrimonio di tutti e non solo dei ricchi che arrivano incuranti con le loro Mercedes e con le loro super imbarcazioni. Anzi ci spingiamo oltre dicendo che questo che abbiamo in mente è un cammino sociale, che mira oltreché a rispettare il territorio anche ad essere parti attive, ad esempio raccogliendo strada facendo una bottiglietta di plastica, magari abbandonata sul ciglio della strada, per poi riporla nella sua giusta destinazione finale.

Questo è per noi il turismo del futuro su cui investire e da promuovere!

Per chi è pensato, cosa portare e cosa fare

L’itinerario è pensato per le famiglie con figli dai 12 anni in su. Per giovani e meno giovani, comitive, gruppi, coppie che vogliono prendersi uno spazio tutto per sé. Uno spazio al contempo spirituale e mondano. L’attraversamento delle cime può essere faticoso per questo è necessario sempre prestare la massima attenzione. Si possono portare con sé gli amici a 4 zampe che ovviamente sono sempre i benvenuti. Non occorre essere camminatori esperti ma occorre comunque avere confidenza con questa pratica. Le tappe variano dai 12 ai 15/17 km giornalieri e non superano mai le 5/6 ore di durata max (tutto questo per darVi la possibilità di ammirare con calma le bellezze che incontrerete lungo il percorso). Le tappe di montagna sono ovviamente quelle più impegnative e quindi è necessario non dimenticare di mettere nello zaino almeno:

2 magliette a manica corta

1 maglietta a manica lunga

1/2 pantaloni corti ma sotto al ginocchio

1 pantalone lungo (comodo)

cappellino

crema solare

ghiaccio spray

spray antizanzara

1.5/2 l. d’acqua per ciascuno

sali minerali

carboidrati liquidi in busta

racchette da trekking

scarpe da trekking

costume

asciugamano

ricambi vari

Ora non vi resta che preparare gli zaini e partire.