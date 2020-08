Mignanego. Due movimenti nel mercato dilettantistico genovese.

In Prima Categoria il Mignanego, attraverso il direttore sportivo Edgar Di Terlizzi, rende noto di essersi assicurato per la stagione sportiva 2020/2021 le prestazioni calcistiche dell’attaccante classe 1996 Filippo Falsini (nella foto). Reduce dall’esperienza al Via dell’Acciaio, in precedenza ha giocato con Amicizia Lagaccio, Little Club G.Mora, Superba, San Cipriano, Molassana Boero.

Foto 2 di 2



In Seconda Categoria ritorna alla Casellese il centrocampista Andrea Banchero. Classe 1995, ha vestito le maglie di Sampierdarenese, Anpi Sport E. Casassa, Genovese Boccadasse, Moconesi Fontanabuona, Ravecca.