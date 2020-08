Calciomercato: Simone Sanna passa al Città di Cogoleto

Genova. A volte ritornano… Simone Sanna, lo scorso anno alla Bolzanetese, è un nuovo difensore centrale del Città di Cogoleto.

Sanna, difensore di grande esperienza, tornerà a giocare sul sintetico del “G.Maggio” dopo averlo fatto in passato per cinque anni, quando militava nello Sciarborasca.

Il neo arrivato commenta così il passaggio alla corte di Francesco Travi: “Il fatto di conoscere ed apprezzare la dirigenza cogoletese è stato determinante nella mia scelta – afferma Simone Sanna – Carlo Schelotto è stato mio presidente per ben cinque anni e in tutto questo tempo ho imparato ad apprezzare l’uomo e lo sportivo, ragion per cui sono felice di aver accettato questa ennesima sfida calcistica”

“Il giocare la domenica mattina anziché il sabato pomeriggio mi permette di conciliare al meglio lavoro e sport – continua Sanna – della mia nuova squadra conosco il portiere Massimiliano Lucchetti, che oltre ad avermi dato il benvenuto, mi ha spiegato un pò di cose. Mi sono sentito anche con mister Francesco Travi, che mi ha fatto un’ottima impressione per come mi ha espresso la sua idea calcistica, sono felice di essere tornato a Cogoleto e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di iniziare gli allenamenti”.

Grezzi e compagni si ritroveranno martedì 18 agosto per iniziare una sorte di “pre-preparazione”, ossia una serie di esercizi ed accorgimenti generali atti a far riprendere al meglio l’efficienza fisico-condizionale del calciatore, in vista del più specifico periodo di preparazione atletica, mentre la dirigenza continuerà a monitorare le operazioni di mercato per assicurarsi ancora un difensore ed un attaccante.