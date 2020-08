Genova. Il mese di agosto sta per terminare, ma la lunghissima stagione del calciomercato ancora non volge al termine.

In Prima Categoria il Pra’ FC ha tesserato Matteo Barraco, attaccante leva 1992, con alle spalle una lunga militanza al Voltri 87 e poi al Campi Corniglianese e alla Corniglianese.

In Seconda Categoria, un nuovo portiere per il Moconesi Fontanabuona: si tratta di Elia Mangolini, classe 1999, ex Molassana Boero e Little Club James.

In Terza Categoria, il Lumarzo ha ufficializzato gli arrivi di Stefano Marsano (portiere, classe 1998, ex Calvarese e Angelo Baiardo) e Claudio Rondanino (trequartista, classe 1998, ex Cornia e Calvarese).