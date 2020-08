Arenzano. In Serie D, il Sestri Levante ha acquisito Gianluca Marrale dal Golfo Paradiso PRCA. Classe 2003, attaccante, è cresciuto nel settore giovanile biancazzurro ed ha esordito in Promozione all’età di 16 anni.

In Eccellenza, altri tre nuovi innesti per il Campomorone Sant’Olcese. Per il centrocampo c’è Matteo Gallo, classe 1995, ex Sestrese e poi a lungo alla Sampierdarenese. Dal Savona arrivano due giovani: l’attaccante Diego D’Amoia (classe 2002) e il difensore Gabriele Rossi (classe 2003

In Promozione, per l’Arenzano c’è un portiere dal passato importante: Marco Chinchio, classe 1989, ex Sestrese in Serie D, Casale in Serie C2, Nocerina in Serie C1, Vado in Eccellenza; recentemente ha giocato nel levante con Casarza Ligure e Valle 2015.

In Prima Categoria il San Cipriano ha tesserato Pierluigi Sigona. Attaccante, classe 1988, in passato ha giocato, tra le altre, con Sestrese, Bragno, Campomorone Sant’Olcese, Goliardica e Cogoleto; l’ultima sua squadra è stata il Borzoli.